Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'den bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 11,9369174 TL, net 10,7432256 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 1 Ekim 2024. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

TÜPRAŞ'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında,

- Ortaklara 23.000.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23.000.000.000,00 TL kâr payının ve 2.300.000.000,00 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması hususlarının yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.