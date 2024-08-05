Enflasyon muhasebesinin finansal tablolara en büyük etkisi ise kârda gözlendi. Özkaynak, vergiye tâbi kalemler ve yatırımlar da enflasyon muhasebesi etkisinden sıyrılamadı.

Bu yıl Capital500 listesinde enflasyon muhasebesine geçişle birlikte finansal dengeler yeniden tanımlandı. Tüpraş, 686,5 milyar TL ciro ve 57,8 milyar TL net kârla listenin zirvesinde yer aldı.

10 MİLYAR TL BARAJINI GEÇEN ŞİRKET SAYISINDA REKOR ARTIŞ

500’üncü sırada yer alan şirketin cirosundaysa dolar bazında artış gözlendi. Giriş bariyeri geçtiğimiz yıl 164,4 milyon dolarken 2023 yılı dolar kuru olan 23,81 baz alınarak yapılan hesaplamayla 2023 yılında 247,5 milyon dolara yükseldi.

306 şirketse 10 milyar TL barajını geçerek Capital500 tarihinin rekorunu kırdı. Listede 50 milyar TL barajını yakalayan şirket sayısı 31'den 57'ye çıktı. 100 milyar TL barajını aşan şirket sayısı ise 29 oldu.

Enflasyon muhasebesine göre cirosunu paylaşan 319 şirketin rakamları, nominal değerlerden farklı olarak raporlandı. Bu durum, geçen yıla göre reel ve nominal büyüme hesaplamalarını imkansız kılarken finansal tablolarda büyük değişikliklere neden oldu. Özkaynak ve net kâr kalemleri de bu süreçten etkilendi. Kısaca bu yıl, Capital500’deki şirketlerin ekonomik dengeleri, enflasyonun etkisiyle yeniden şekillendi ve uzmanlara göre gerçek performans bu yıl ortaya çıktı.

Peki bu noktaya nasıl gelindi? Enflasyonun üç yıllık kümülatif bazda yüzde 100’ü aşmasıyla Sermaye Piyasası Kurulu, 2023 sonunda finansal olmayan şirketlerin enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesini zorunlu kıldı. Enflasyon muhasebesiyle işletmelerin finansal raporlarında enflasyonun etkilerini dikkate alarak düzeltme yapması amaçlandı. Halka açık ve belirli bir ölçeği geçen şirketlerin çoğu da bu sistemle finansal raporlarını yorumladı. Bu durum da finansal tablolarda yer alan pek çok kalemde değişiklik yaşanmasına neden oldu.

PARASAL KAYIPLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ciro ve kârlılıkta nasıl bir değişiklik olduğuna gelince… Enflasyon muhasebesi bazı şirketlerin cirolarını yukarı yönlü hareket ettirdi. Bazılarında da bilanço pozisyonlarına göre enflasyon düzeltmesi kaynaklı oluşan parasal kayıplar ve düşen kârlılıklar dikkat çekti.