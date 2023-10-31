SPK Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 10.97 TL'den halka arzına onay vermişti. Tureks Turunç Madencilik borsada MARBL kodu ile işlem görecek.

TOPLAM KAÇ LOT DAĞITIMI OLACAK?

Bu halka arzda toplam 58 milyon 976 bin lot dağıtımı gerçekleşecek.

TUREKS TURUNÇ HALK ARZ TARİHLERİ

Tureks Turunç Halka arz tarihleri de belli oldu. Tureks Turun Madencilik halka arzında talep toplama tarihleri 2 Kasım ve 3 Kasım olarak açıklandı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihleri : 02-03 Kasım 2023

Halka Arz Fiyatı : 10,97 TL

BIST İşlem Kodu : MARBL

Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Yöntemi : Borsa Birincil Piyasada Satış ( 10,97 TL) – Eşit Dağıtım

Halka Arz Öncesi Sermaye : 180.000.000 TL Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye : 228.600.000 TL Nominal

Sermaye Artırımı : 48.600.000 TL Nominal

Ortak Satış : 10.376.404. TL Nominal

Halka Arz Edilen Hisse Adedi : 58.976.404 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü :646.971.152 TL

Halka Açıklık Oranı : 25,80 %

Satmama Taahhüdü :Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi :Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konsorsiyum Lideri : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HAKKINDA

Ekonomist Dergisi 9 Mart-1 Nisan tarihli sayısında Tureks Turunç Madencilik'in halka arza hazırlandığını duyurmuştu. 41 yıllık bir geçmişe sahip olan Afyonlu Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasıyla 42 ülkeye ihracat yapıyor. Şirketle ilgili detaylı bilgi için "Temelleri 1982'de atıldı: 41 yıllık mermerci halka arza hazırlanıyor" başlıklı habere bakabilirsiniz.