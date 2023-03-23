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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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41 yıllık mermerci halka arza hazırlanıyor

41 yıllık bir geçmişe sahip olan Afyonlu Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasıyla 42 ülkeye ihracat yapıyor.

23 Mart 2023
41 yıllık mermerci halka arza hazırlanıyor

41 yıllık bir geçmişe sahip olan Afyonlu Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasıyla 42 ülkeye ihracat yapıyor. 

Yatırımlarını sürdürdüklerini ve halka arza hazırlandıklarını belirten şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman Turunç, “Bu yılki hedefimiz 1,5 milyar TL ciro” diyor.

Temelleri 1982 yılında Ayfon’da Mehmet Münir Turunç tarafından atılan Tureks Turunç Madencilik markası Marble Systems’ın öyküsü Türkiye’de başlayıp ABD’de devam ediyor. 

İlk etapta İtalyan normlarında fason işlenerek ABD’ye yapılan mermer ihracatı, zaman içerisinde Türkiye’deki fabrika yatırımlarıyla tamamı Türkiye’de işlenerek ihraç edilir hale dönüşüyor. 

Başta ABD olmak üzere bütün dünyaya mermer ihraç edilen bir formata ulaşılıyor. Bugün Türkiye ve ABD’de yer alan showroom’ları ve Türkiye genelindeki ocaklarıyla faaliyetlerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, Türkiye’de bulunan 10 doğal taş ocaklarının yanı sıra Türkiye’deki diğer kaynakları da kullanarak müşterilerine hizmet verdiklerini belirtiyor. 

Bugün üretimlerinin yüzde 98’ini 42 ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Turunç, 2022 yılı cirolarının yaklaşık 63 milyon dolar olduğunu, 2023 hedeflerinin ise 76,5 milyon dolar yani yaklaşık 1,5 milyar TL olduğunu kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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