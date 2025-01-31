Türk Hava Yolları (THY) bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
Türk Hava Yolları A.O (THYAO) bugün KAP'a bağlı ortaklığı THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye artırımı kararını duyurdu.
31 Ocak 2025 | 10:15
Son Güncellenme: 31 Ocak 2025 | 10:16
Türk Hava Yolları'nın bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle: %100 bağlı ortaklığımız THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş'nin sermayesinin 7,5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.