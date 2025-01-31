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Türk Hava Yolları (THY) bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı

Türk Hava Yolları A.O (THYAO) bugün KAP'a bağlı ortaklığı THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye artırımı kararını duyurdu.

31 Ocak 2025 | 10:15
Son Güncellenme: 31 Ocak 2025 | 10:16
Türk Hava Yolları (THY) bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı

Türk Hava Yolları'nın bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle: %100 bağlı ortaklığımız THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş'nin sermayesinin 7,5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
 

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THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
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Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
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