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Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) bugün KAP'a 'Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Uzatılması'ne ilişkin açıklama yaptı.

22 Ocak 2025 | 18:36
Son Güncellenme: 22 Ocak 2025 | 18:44
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'nun 22.01.2025 tarihinde aldığı kararla, 2025 yılında geçerlilik süresi sona erecek olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2005'te belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. İzinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşme tadil tasarısı, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
 

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Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
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