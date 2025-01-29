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Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 2024 4. Çeyrek Finansal Takvime ilişkin bilgilendirmede bulundu.

29 Ocak 2025 | 19:22
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu

Türk Traktör'den yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

 

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