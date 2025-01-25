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Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı

Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

25 Ocak 2025 | 09:37
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı

Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) konuya ilişkin yaptığı iki ayrı açıklamanın ilkinde, "Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2030, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak'ta tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak'ta imzalandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu tahvil İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır." denildi.

500 MİLYON DOLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİL

İkinci açıklamada ise şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvile ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2032, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olan sürdürülebilir tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak'ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak'ta imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir." AA

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Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
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