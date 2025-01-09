ARA
DOLAR
35,33
0,01%
DOLAR
EURO
36,49
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
3032,94
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
10000,72
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi

EY (Ernst & Young), "Küresel Halka Arz Trendleri 2024" raporunu yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, geçen yıl dünya çapında gerçekleşen 1215 halka arz işleminden toplam 121,2 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

09 Ocak 2025 | 22:44
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi

Rapora göre, küresel halka arz işlem sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 azalma, gelir hacminde ise yüzde 4'lük bir düşüş kaydedildi.

Türkiye, işlem sayısı açısından dünya genelinde yüzde 3'lük bir pay alırken, 30'un üzerinde halka arz işlemi gerçekleştirerek Avrupa'da birinci sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, küresel halka arz piyasasının daha elverişli piyasa koşullarının desteğiyle 2024'te yeniden ivme kazandığını belirtti.

Canoğullları, düşüşte olan enflasyon, düşük faiz oranları ve yatırımcıların tekliflere olan güveni sayesinde 2024'te halka arzlarda küresel çapta bir canlanma başladığını aktardı.

Hindistan ve ABD halka arz sayılarında gelirin öne çıktığına dikkati çeken Canoğulları, "Özel sermaye ve risk sermayesi destekli halka arzlar küresel piyasada önemli bir rol oynadı. 2024'te halka arzlarda teknoloji, medya ve telekomünikasyon, üretim ve tüketici ürünleri sektörleri öne çıktı. Yeni yılda da teknoloji odaklı halka arzların yerini koruyacağı öngörülüyor. Halka arz düşünen şirketler bu kapsamda, 2025 yılında gelişen makroekonomik, jeopolitik ve düzenleyici ortamlara uyum sağlamalı, ortaya çıkan fırsatları yakalamak için inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik yatırımlar gibi uzun vadeli değere odaklanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

- Yatırımcılar, şirketlerin gelecekte yaratacağı değere de ortak olmayı hedefliyor

Canoğulları, EY araştırmalarının başarılı bir halka arz için, tek yeterli şartın sadece finansal sonuçlar olmadığının ortaya koyduğunu kaydetti.

Finansal sonuçların yatırımcı kararlarında yüzde 60 etkili olduğunu, ancak kurumsallaşma, şeffaf yönetim, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve yönetim kurulu yapısı ile yetkinliği gibi finansal olmayan kriterlerin de yüzde 40'lık bir paya sahip olduğunu belirten Canoğulları, yatırımcıların yalnızca şirketlerin mevcut performansına değil, gelecekte yaratacağı değere de ortak olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Canoğulları, "Şirketin ortaya koyduğu bugünkü performans zaten cari fiyata yansıtılıyor, dolayısıyla halka arz hedefleyen şirketlerin, yatırımcılara ileriye yönelik uzun vadeli planlarını da göstermesi önem arz ediyor." ifadesini kullandı.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3032,94 0,02%
  • ALTIN ONS 2669,88 0,01%
  • BIST 100 10000,72 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,104 -0,014%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43899 0,00695%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,25 -2,1553%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,333 0,0085%
  • EURO/DOLAR 1,0301 -0,0019%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4936 0,0059%
  • STERLIN/DOLAR 1,23096 -0,00731%
Borsa Haberleri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
GERİ
İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL