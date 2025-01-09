Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi

Rapora göre, küresel halka arz işlem sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 azalma, gelir hacminde ise yüzde 4'lük bir düşüş kaydedildi.

Türkiye, işlem sayısı açısından dünya genelinde yüzde 3'lük bir pay alırken, 30'un üzerinde halka arz işlemi gerçekleştirerek Avrupa'da birinci sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, küresel halka arz piyasasının daha elverişli piyasa koşullarının desteğiyle 2024'te yeniden ivme kazandığını belirtti.

Canoğullları, düşüşte olan enflasyon, düşük faiz oranları ve yatırımcıların tekliflere olan güveni sayesinde 2024'te halka arzlarda küresel çapta bir canlanma başladığını aktardı.

Hindistan ve ABD halka arz sayılarında gelirin öne çıktığına dikkati çeken Canoğulları, "Özel sermaye ve risk sermayesi destekli halka arzlar küresel piyasada önemli bir rol oynadı. 2024'te halka arzlarda teknoloji, medya ve telekomünikasyon, üretim ve tüketici ürünleri sektörleri öne çıktı. Yeni yılda da teknoloji odaklı halka arzların yerini koruyacağı öngörülüyor. Halka arz düşünen şirketler bu kapsamda, 2025 yılında gelişen makroekonomik, jeopolitik ve düzenleyici ortamlara uyum sağlamalı, ortaya çıkan fırsatları yakalamak için inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik yatırımlar gibi uzun vadeli değere odaklanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

- Yatırımcılar, şirketlerin gelecekte yaratacağı değere de ortak olmayı hedefliyor

Canoğulları, EY araştırmalarının başarılı bir halka arz için, tek yeterli şartın sadece finansal sonuçlar olmadığının ortaya koyduğunu kaydetti.

Finansal sonuçların yatırımcı kararlarında yüzde 60 etkili olduğunu, ancak kurumsallaşma, şeffaf yönetim, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve yönetim kurulu yapısı ile yetkinliği gibi finansal olmayan kriterlerin de yüzde 40'lık bir paya sahip olduğunu belirten Canoğulları, yatırımcıların yalnızca şirketlerin mevcut performansına değil, gelecekte yaratacağı değere de ortak olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Canoğulları, "Şirketin ortaya koyduğu bugünkü performans zaten cari fiyata yansıtılıyor, dolayısıyla halka arz hedefleyen şirketlerin, yatırımcılara ileriye yönelik uzun vadeli planlarını da göstermesi önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

