İlk defa konut satın alacaklara yönelik yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında gözler yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Düşük faizli kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, kampanyanın kapsamı ve başvuru koşullarına ilişkin detayları araştırıyor.
Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılacak, yaş sınırı olacak mı? Kredi tutarı ve vade süresi ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı?
İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanmak isteyen vatandaşların bekleyişi sürüyor. 25 Kasım 2026 itibarıyla Bakanlık, kampanya için başvuruların ne zaman alınacağına ilişkin herhangi bir duyuru yayımlamadı.
İlk defa konut satın alacaklara yüzde 1,20 faizle finansman sağlanması beklenirken, destekten kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceği ve kampanyanın uygulama esasları konusunda gözler yetkili kurumlara çevrildi.
2 İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları neler?
İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru sürecine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Kampanyanın hangi tarihte başlayacağı ve başvurularda aranacak kriterler henüz netlik kazanmadı.
Finansman desteğinden kimlerin faydalanabileceği, azami kredi tutarı, kampanyanın kapsamı ve bankaların sunacağı kredi koşullarının önümüzdeki süreçte yapılacak resmi duyurularla belirlenmesi bekleniyor.
3 İlk Evim Konut Kredisi faiz oranı ne kadar olacak?
İlk Evim Konut Kredisi ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların uygun finansman koşullarıyla ev sahibi olabilmesi hedefleniyor. Kampanya için üzerinde durulan faiz oranı ise yüzde 1,20.
Finansman desteğinde değerlendirilen bir diğer seçenek de 180 aya kadar vade imkanı sunulması. Ödemelerin daha uzun bir döneme yayılmasıyla vatandaşların aylık taksit yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Ancak kredinin kaç ay vadeyle kullandırılacağı henüz resmi olarak kesinleşmedi.
4 İlk Evim Konut Kredisi aylık taksitleri ne kadar olacak?
İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade uygulanması halinde aylık taksitlerin ve toplam geri ödeme tutarlarının ne kadar olacağına ilişkin örnek hesaplamalar yapıldı.
Buna göre, 1 milyon TL kredi kullanan bir vatandaşın aylık taksiti 13 bin 587 TL, toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 2 milyon 445 bin TL olacak.
2 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 27 bin 174 TL'ye, toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 4 milyon 891 bin TL'ye ulaşacak.
3 milyon TL kredi kullanılması durumunda ise aylık taksit 40 bin 761 TL, toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 7 milyon 336 bin TL olacak.
Söz konusu hesaplamalar, öngörülen faiz oranı ve vade süresi üzerinden hazırlanan örnek senaryoları yansıtıyor. Kesin ödeme koşulları, kampanyaya ilişkin resmi açıklamaların ardından belli olacak.
5 İlk Evim Konut Kredisi başvuruları nereden yapılacak?
İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında başvuruların hangi kanallar üzerinden alınacağı henüz netlik kazanmadı. Başvuru işlemlerinin kamu bankaları aracılığıyla mı yoksa e-Devlet üzerinden mi gerçekleştirileceği merak konusu.
Kampanyaya dahil olacak bankaların, başvuru yönteminin ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlardan talep edilecek belgelerin resmi duyuruyla birlikte açıklanması bekleniyor.