İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade uygulanması halinde aylık taksitlerin ve toplam geri ödeme tutarlarının ne kadar olacağına ilişkin örnek hesaplamalar yapıldı.

Buna göre, 1 milyon TL kredi kullanan bir vatandaşın aylık taksiti 13 bin 587 TL, toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 2 milyon 445 bin TL olacak.

2 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 27 bin 174 TL'ye, toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 4 milyon 891 bin TL'ye ulaşacak.

3 milyon TL kredi kullanılması durumunda ise aylık taksit 40 bin 761 TL, toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 7 milyon 336 bin TL olacak.

Söz konusu hesaplamalar, öngörülen faiz oranı ve vade süresi üzerinden hazırlanan örnek senaryoları yansıtıyor. Kesin ödeme koşulları, kampanyaya ilişkin resmi açıklamaların ardından belli olacak.