Asgari ücretin belirlenmesi için toplantılar başlayacak ve zam senaryoları da gündemde. Asgari ücret artışı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanacak komisyon son kararını verecek ve zam oranı belli olacak. Toplam 15 üyeden oluşan komisyonda işçi, işveren ve hükümet tarafı beşer temsilciyle yer alıyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberi
1 Enflasyon tahminleri yükseliyor
Orta Vadeli Program'da yapılan son güncellemeyle birlikte 2027 yılı için enflasyon tahmini yüzde 21'ye yükselmişti. Merkez Bankası'nın son beklentisinde ise 2027 yılı enflasyonunun ara hedefinin yüzde 21 olduğunu açıklamıştı.
2 Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı
Asgari ücrete 2026 yılında yüzde 27,01 oranında zam yapılarak brüt 33 bin 30 liraya, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselmişti. İşverene maliyeti ise indirimsiz olarak yüzde 33,48 artarak 40 bin 874 lira 63 kuruş olmuştu.
3 Yüzde 13 bin 66 arttı
2002 yılında brüt asgari ücret 250 milyon 875 bin liraydı. (Not: 6 sıfır atılmadan önceki rakam) Günümüzde brüt asgari ücret 33 bin 30 lira ve yüzde 13 bin 66'lık yükseliş bulunuyor.
Net asgari ücrette ise 2002 yılında maaş 184 milyon 251 lirayken (Not: 6 sıfır atılmadan önceki rakam) günümüzde 28 bin 75 lira 50 kuruş uygulanıyor ve yükseliş yüzde 15 bin 138 seviyesinde bulunuyor.
Aynı yıllar baz alındığında brüt asgari ücrette reel artış yüzde 175, net asgari ücrette reel artış yüzde 218 oldu.
4 Asgari ücret zam senaryoları neler?
Yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,4 olması ihtimali göz önüne alındığında asgari ücrete de yüzde 28,4 zam yapılırsa 36 bin 49 liraya yükseliyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,5 olmuştu. Asgari ücrete yüzde 29,5 oranında zam yapılırsa 8 bin 282 liralık artış yaşanacak ve yeni asgari ücret 36 bin 357 lira olacak.
Yüzde 30 zam olursa asgari ücrete 8 bin 423 lira zam yapılacak ve 36 bin 498 liraya yükselecek.
Beklentilerin üzerine olan ancak ihtimal dahilinde bulunan yüzde 35'lik zamla asgari ücret 9 bin 826 lira artarak 37 bin 900 liraya yükselmesi bekleniyor.
5 Asgari ücretle neler değişecek?
Asgari ücrete gelen zam oranı birçok kalemde değişiklik yaratacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, işsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora vs... borçlanmaları, stajyer maaşı yeni zam oranıyla değişecek.