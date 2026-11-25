Yapay zeka modeli Claude’un geliştiricisi Anthropic’in hisseleri, Salı günü 83 dolarlık halka arz fiyatının altına düşerek piyasa değerinden yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybetti.

Nasdaq’ta rekor kıran halka arz çıkışından yalnızca birkaç gün sonra yaşanan bu geri çekilme, hissede sert bir yön değişimine işaret etti. 19 Kasım’da borsada 111,50 dolardan açılış yapan Anthropic hisseleri, o tarihten bu yana süren düşüş eğilimini derinleştirerek son işlemlerde yüzde 12,6 değer kaybıyla 76,6 dolar seviyesine geriledi.

"Al" tavsiyesi sürüyor

TradingKey'de yer alan habere göre; şirket hisseleri üzerinde, düşük maliyetli açık kaynaklı rakiplerin yarattığı rekabet ve yükselen veri merkezi finansman maliyetleri kaynaklı değerleme baskısı etkili oluyor.

Piyasadaki geri çekilmeye karşın iyimser görüşünü koruyan analistler, kurumsal kullanımın yaygınlaşmasıyla şirketin 2028 yılına kadar güçlü bir gelir büyümesi yakalayacağını öngörerek “al” tavsiyelerini sürdürüyor. Kısa vadede ise yaklaşan MSCI endeks dengelemesinin hisseye alım yönlü destek sağlaması bekleniyor.

Buna karşın yatırım tarafındaki temel risklerin; kurumsal müşterilerin elde tutulması, fiyatlama gücünün korunması ve yüksek bilgi işlem giderleri sonrasında oluşacak net kâr marjları üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.