AA ekipleri, bir valizin yolcu tarafından terminalde X Ray’den geçirilmesi, yer hizmetleri personeline teslim edilmesi, etiketlenmesi, banda yüklenmesi, bantta ilerlemesi, görevlilerce banttan alınması, aprondaki bagaj aracına yüklenmesi, bagaj aracıyla uçağa sevk edilmesi ve uçağa yüklenmesi gibi tüm aşamaları kayda aldı.

Bir çocuğun en sevdiği oyuncağı, tatil anıları veya uzun zaman sonra ailesine kavuşacak bir yolcunun hediyeleri gibi farklı anlamlarla yüklü valizler, görevlilere emanet ediliyor.