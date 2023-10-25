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Ünlü halı markası Artemis halka arz başvurusu yaptı

Artemis Halı, yatırım planlarını desteklemek amacıyla halka arz başvurusu yaptı. Artemis Halı’nın 17.000.000 adet payın satışını içeren halk arz işlemi için İnfo Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderlik edecek.

25 Ekim 2023 | 15:44
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Ünlü halı markası Artemis halka arz başvurusu yaptı

Borsaya bir şirket daha geliyor. Gaziantep'te kurulan Artemis Halı, halka arz için SPK'ya başvurdu. Artemis Halı, Armis Yatak ve Etrofil İplik markalarını bünyesinde bulunduran ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, halka arz gelirini yeni pazarlara açılmak için kullanılacağını açıkladı. 

Tolga Batallı, halka arz başvurusuyla ilgili şunları söyledi: 

"Şirketimiz için önemli bir dönüm noktası olan halka arz sürecini başlatarak büyüme hedeflerimizi daha fazla yatırımcı ile paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gaziantep, Türkiye'de halı sektörünün merkezi konumunda olup, hem üretim hem de ihracat açısından önemli bir rol oynamaktadır. Artemis Halı olarak, Gaziantep'te temellerimizi atmış ve sektörde 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Son teknolojiyi kullanarak ürettiğimiz ürünlerle sektörde öne çıkan bir başarı elde ettik. Halka arz sürecinin başlamasıyla elde edeceğimiz geliri, sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak için kullanacağız. Gaziantep'teki üretim tesisimiz, 30 bin metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 40 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Burada katma değeri yüksek ürünler üreterek hem Türkiye'nin hem de bölgenin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Artemis Halı olarak, 1500'den fazla satış noktasıyla halı sektöründe büyümeye devam ediyoruz." 

 

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Halka Arz Haberleri
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