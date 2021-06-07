Hisselerinin yüzde 26’sının halka arzını tamamlayan ÜNLÜ & Co, bugün Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmeye başladı.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılardan ilgi gören ÜNLÜ & Co’nun halka arz büyüklüğü 314 milyon TL olarak gerçekleşmiş; halka arz edilen şirket paylarının %43,14’ü yurt içi bireysel, %46,45’i yurt içi kurumsal, %10,41’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede başarıyla tamamladıkları halka arzda yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Yılbaşından bu yana oluşan yoğun halka arz takviminin içinde şirketimize gösterilen ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Halka arzdan aldığımız güçle faaliyetlerimizi geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için çalışacağız.” dedi.

1996 yılında kurulan, Türkiye’de şirket satın alma ve birleşmeleri alanındaki ilk işlemlerde danışman olarak rol alan ÜNLÜ & Co’dahalka arz sonrası ortaklık yapısına göre kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün %61,62, The Wellcome Trust’ın %7,71, Standard Bank %3,47 ve şirket çalışanları ve diğer yatırımcıların %1,17 payı bulunuyor.