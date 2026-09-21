Yurt dışı üretici fiyatları ağustosta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,35 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,41 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalatta yüzde 32,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35, enerjide yüzde 106,24 ve sermaye mallarında yüzde 20,59 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,61 artış gösterdi

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77 artış, imalatta yüzde 3,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22, enerjide yüzde 14,68 artış, sermaye mallarında ise yüzde 2,59 artış olarak gerçekleşti.