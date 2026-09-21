Eylül ayı verileri belli oldu: İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

Sonuçlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1982 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Kapasite kullanımında sektörler ayrıştı

TCMB verileri, kapasite kullanım oranlarının sektörlere göre belirgin farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Ağustos 2026 itibarıyla kapasite kullanım oranı ağaç ürünlerinde yüzde 83,9, tütün sektöründe yüzde 83,8, kağıtta ise yüzde 82,4 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde kapasite kullanım oranı diğer ulaşım araçlarında yüzde 77,8, giyimde yüzde 77, ana metal sektöründe yüzde 75,8 ve mobilyada yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.