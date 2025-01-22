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VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı

VakıfBank, Taksim Otelcilik AŞ sermayesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 56 bin 479,50 adet payın tamamını 493 milyon 544 bin 981,16 lira bedel karşılığında satın aldı.

22 Ocak 2025 | 19:32
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 22 Ocak 2025 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında, bağlı ortaklığımız Taksim Otelcilik AŞ sermayesinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait beheri 1000 lira nominal değerli 56 bin 479,50 adet payın tamamı 493 milyon 544 bin 981,16 lira bedel karşılığında bankamızca satın alınmıştır." Açıklamada, bankanın şirket sermayesindeki mevcut payının yüzde 52,43'ten 68,57'ye yükseldiği kaydedildi.


 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
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GERİ
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