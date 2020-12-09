Verusa Holding, yeni bir halka arz için harekete geçti. Şirket, yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik’in halka açılması kararı aldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, bugün (9 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Verusa Holding’in yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret’in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için çalışmalara başlanmasına karar verildi.

Verusa Holding tarafından KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimizin %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu’nun 09.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında; Aldem Çelik’in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.”

Verusa Holding iştirakleri

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standart Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Aldem Çelik Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Tortum Elektrik Üretim A.Ş., Pamel Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. bulunuyor.