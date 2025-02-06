Vişne Madencilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Tera Yatırım, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş (VSNMD) halka arz sonuçlarını açıkladı.Halka da toplamda 228.459 yatırımcıya dağıtım yapıldı.İşte Vişne Madencilik halka arz sonuçları:

VİŞNE MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Vişne Madencilik") paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde tamamlanmış ve sermaye artırımı ile ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 24.000.000 TL

nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satışı gerçekleştirilmiştir.

Vişne Madencilik 898.560.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 228.291 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 10 adet yüksek başvurulu yatırımcılar, 140 adet grup çalışanlarından olan yatırımcılara, 17 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve

1 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 228.459 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %59,47, yüksek başvurulu yatırımcılar grubu için %23,31, grup çalışanları için %0,32, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %12,27 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %4,63 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.