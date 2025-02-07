Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi belli oldu

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 11 Şubat'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 117.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 11/02/2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 37,44 TL baz fiyat, "VSNMD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

