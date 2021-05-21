Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mayıs haftasında net 51,7 milyon dolarlık hisse senedi, 118,5 milyon dolarlık DİBS ve 2,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mayıs ile biten haftada net 51,7 milyon dolarlık hisse senedi, 118,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mayıs itibarıyla 22 milyar 182,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs’ta 22 milyar 386,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 440,1 dolardan 7 milyar 591 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 269,5 milyon dolardan 271,6 milyon dolara yükseldi.