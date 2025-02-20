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Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 108,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 851,1 milyon dolarlık DİBS ve 7,1 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı

20 Şubat 2025 | 15:02
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

  • Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında net 108,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 851,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.
  • Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Şubat itibarıyla 32 milyar 865,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Şubat haftasında 32 milyar 961,9 milyon dolara yükseldi.
  • Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 680,2 milyon dolara, ÖST stokları ise 722,9 milyon dolardan 725,7 milyon dolara çıktı.
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SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
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