Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.
- Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında net 108,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 851,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.
- Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Şubat itibarıyla 32 milyar 865,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Şubat haftasında 32 milyar 961,9 milyon dolara yükseldi.
- Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 680,2 milyon dolara, ÖST stokları ise 722,9 milyon dolardan 725,7 milyon dolara çıktı.