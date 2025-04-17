ARA
DOLAR
38,00
-0,37%
DOLAR
EURO
43,46
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
4060,52
-0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
9396,02
1,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış

Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 293,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 804,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı. Böylelikle yabancı, geçen hafta 3,1 milyar dolardan fazla satış yapmış oldu.

17 Nisan 2025 | 17:48
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Nisan haftasında net 293,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 804,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Nisan itibarıyla 28 milyar 484 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Nisan haftasında 28 milyar 39,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 994,7 milyon dolardan 11 milyar 43,9 milyon dolara, ÖST stokları da 610,3 milyon dolardan 578,3 milyon dolara indi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4060,52 -0,94%
  • ALTIN ONS 3321,78 -0,81%
  • BIST 100 9396,02 1,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,175 -0,9071%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9979 -0,3668%
  • EURO/DOLAR 1,1374 -0,2136%
  • EURO/TURK LIRASI 43,4584 -0,036%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL