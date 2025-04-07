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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 651,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

07 Nisan 2025 | 15:55
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mart haftasında net 651,9 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 388,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 47,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Mart itibarıyla 28 milyar 759,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Mart haftasında 29 milyar 196,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 703,3 milyon dolardan 15 milyar 801,1 milyon dolara, ÖST stokları da 716 milyon dolardan 666,3 milyon dolara indi.

 

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Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
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Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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