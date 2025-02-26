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Yarın 1 hissede bedelli sermaye artırım var: Yüzde 100

Borsa İstanbul'dan bedelli sermaye artırım onayı alan bir hissede rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 27 Şubat 2024.

26 Şubat 2025 | 19:52
Son Güncellenme: 26 Şubat 2025 | 19:56
Yarın 1 hissede bedelli sermaye artırım var: Yüzde 100

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 27 Şubat 2024. Şirket KAP'a bedelli sermaye artırım süreciyle ilgili özetle şu bilgileri paylaşmıştı:

- Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.937.500 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında arttırılarak 241.875.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 120.937.500 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 20.02.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-68183 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 100'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.02.2025 ile 13.03.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.bantas.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Değerler A.Ş.'nin www.piramit.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar olması durumunda 2 iş günü süreyle 1 TL Nominal değerli pay için 1,00 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Birincil Piyasa işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bantas.com.tr) ve Piramit Menkul Değerler (www.piramit.com.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.  (Detaylar için tıklayın)

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Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
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