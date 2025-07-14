İller Bankası 12 ilde arsa satacak: Ödeme detayları

İller Bankası 12 ilde toplam 111 arsayı Emlak Müzayede aracılığıyla satıya çıkarttı. Arsa satışında yüzde 35 peşin, 24 ay vade seçeneği bulunuyor.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Müzayede de yer alacak arsalar şu illerde: Ankara, Adana Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun

ANKARA'DA MİLYARLIK ARSA

Satışa çıkan arsalar arasında Ankara Çankaya Lodumu'ndaki 40960.39 M²'lik arsa da dikkat çekiyor. Ticaret ve konut alanı olarak geçen arsanın muhammen bedeli 1.959.955.000 TL

Teminat bedelleri arsanın muhammen değerine göre değişiyor:

Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,

100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL,

25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL,

55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL

İŞTE BAZI ÖRNEK ARSALAR: