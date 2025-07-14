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İller Bankası 12 ilde arsa satacak: Ödeme detayları

İller Bankası, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 111 farklı arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Listede Ankara Çankaya'daki milyarlık arsa da var.

14 Temmuz 2025 | 14:11
Son Güncellenme: 14 Temmuz 2025 | 14:53
İller Bankası 12 ilde arsa satacak: Ödeme detayları

İller Bankası 12 ilde toplam 111 arsayı Emlak Müzayede aracılığıyla satıya çıkarttı. Arsa satışında yüzde 35 peşin, 24 ay vade seçeneği bulunuyor.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Müzayede de yer alacak arsalar şu illerde: Ankara, Adana Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun

ANKARA'DA MİLYARLIK ARSA

Satışa çıkan arsalar arasında Ankara Çankaya Lodumu'ndaki 40960.39 M²'lik arsa da dikkat çekiyor. Ticaret ve konut alanı olarak geçen arsanın muhammen bedeli 1.959.955.000 TL

Teminat bedelleri arsanın muhammen değerine göre değişiyor: 

Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,  
100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,  
1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL,  
10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL,  
25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL,  
55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,  
100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,  
900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL 

İŞTE BAZI ÖRNEK ARSALAR:

1 MUĞLA MİLAS SELİMİYE'DE 166,00 M² KONUT ALANI

MUĞLA MİLAS SELİMİYE'DE 166,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

830.000,00 TL

2 MUĞLA BODRUM MUMCULAR'DA 1.675,11 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ PLANINDA TARIM ALANI

MUĞLA BODRUM MUMCULAR'DA 1.675,11 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ PLANINDA TARIM ALANI

Muhammen Bedel

3.351.000,00 TL

3 SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 858,09 M² KONUT ALANI

SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 858,09 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

4.375.000,00 TL

4 ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 501,00 M² KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 501,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

6.050.000,00 TL

5 BURSA ORHANGAZİ YENİKÖY'DE 1.021,87 M²

BURSA ORHANGAZİ YENİKÖY'DE 1.021,87 M²

Muhammen Bedel

7.869.000,00 TL

6 AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 580,40 M² KONUT ALANI

AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 580,40 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

7.838.000,00 TL

7 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI

İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

14.230.000,00 TL

8 BALIKESİR KARESİ KUVAYİ MİLLİYE'DE 4.190,19 M² KONUT ALANI

BALIKESİR KARESİ KUVAYİ MİLLİYE'DE 4.190,19 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

31.500.000,00 TL

9 ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE'DE 12.685,00 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE'DE 12.685,00 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

Muhammen Bedel

55.825.000,00 TL

10 ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE'DE 16.710,00 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE'DE 16.710,00 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

Muhammen Bedel

69.850.000,00 TL
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