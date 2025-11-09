Yerel girişimciler ile yatırımcılar buluştu

2008’de Finlandiya’nın Helsinki şehrinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan ve bugün Avrupa’nın en etkili girişimcilik buluşması olarak kabul edilen Slush, 3-4 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıyla düzenlendi.
Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından
İki gün boyunca süren ve ilham veren konuşmacıları, yatırımcı-girişimci eşleşmeleri ve uluslararası iş birlikleriyle öne çıkan etkinlik; Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelerden, toplamda binin üzerinde girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderini İstanbul’da bir araya getirerek Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel görünürlüğünü güçlendirdi. Yaklaşık 60 gönüllü öğrenci ve yeni mezun etkinliğin operasyonel sürecinde yer alarak kariyer ve network fırsatı yakaladı. Etkinlik özelinde geliştirilen mobil uygulamada toplam 400’den fazla yatırımcı ve 650’nin üzerinde girişimci eşleşti, böylece yerel girişimcilerin küresel yatırımcılarla buluşmasına zemin hazırlandı.
ÜÇ ANA TEMA
Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye’nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillendi. Istanbul Slush’D Kurucusu Şan Yalman, “Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel bu vesileyle bir kez daha görünür oldu. Bu buluşmanın hem yatırımcılara hem de girişimcilere yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyoruz” dedi. Istanbul Slush’D Kurucu Ortağı Melisa Çağlar ise şunları söyledi: “Daha önce Helsinki’de gönüllü olarak destek verdiğim Slush deneyimi, bu etkinliği İstanbul’a taşımamızda bize ilham oldu. Gönüllülük ruhuyla başlayan bu yolculuğun bugün girişimcilik ekosistemimizi küresel sahneye taşıması çok değerli.”