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Yarın 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Şubat)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 2 şirkette bedelsiz bay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 7 Şubat 2025.

06 Şubat 2025 | 12:35
Yarın 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Şubat)

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA) / Yüzde 197,90370 bedelsiz

Şirket, daha once KAP'a şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2024 tarihli kararı kapsamında; Şirketimizin 500.000.000.- TL kayıtlı sermeye tavanı içerisinde 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 266.911.812 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 258.188 TL Özel Fonlar (Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası)'dan karşılanmak üzere 135.000.000. TL'dan 402.170.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 23.01.2025 tarihli 2025/4 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.02.2025 tarihli toplantısında SPK tarafından Şirketimize iletilen yazıya istinaden Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihinin 07.02.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak MKK başvurusunun yapılmasına ve KAP duyurusunun yapılarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir.

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. (USAK) / Yüzde 400 bedelsiz

Şirket daha once şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, Şirketimizin mevcut 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 980.000.000 TL artırılarak, 1.225.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz 23.01.2025 tarihinde Kurul (SPK) tarafından onaylanmış olup Şirket Yönetim Kurulu olarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 07.02.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 

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