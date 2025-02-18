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Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 19 Şubat 2025.

18 Şubat 2025 | 19:50
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (207,92917) almıştı. Bedelsiz tarihi de belli oldu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19 Şubat... Şirket, bugün KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih ve 2024/38 sayılı kararı kapsamında;
Şirketimizin, 600.000.000-TL (AltıyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 129.900.000 TL (YüzyirmidokuzmilyondokuzyüzbinTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Sermaye Düzeltme Farkları kaleminden karşılanmak suretiyle, 270.100.000 TL (%207,93)oranında artırılarak, 129.900.000 TL'den 400.000.000 TL (dörtyüzmilyonTürkLirası) 'ye çıkarılması ve "Çıkarılmış Sermaye Ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 08.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 13.02.2025 tarih 2025/8 sayılı bültende yayınlanmıştır.
SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19.02.2025 olarak belirlenmiştir.

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Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
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17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
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