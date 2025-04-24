İkinci elde reel fiyatlar düştü: İlanlarda en çok görülen 10 marka

arabam.com, mart ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com'un ilan fiyatlarını baz alınarak oluşturduğu arabam.com aylık fiyat endeksi'nde, şubatta ortalama 783 bin 68 lira olan ilan fiyatları, martta ortalama 786 bin 737 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, şubata kıyasla yüzde 1,94 düştü.

Geçen ay arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında martta ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

Martta 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 37,3'e yükselerek bir önceki aya göre yüzde 1,5 puan arttı. 1 milyon lira üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 25,3'e gerileyerek şubata kıyasla yüzde 0,7 puanlık bir düşüş kaydetti.

Yaşı 5'e kadar olan araçların ilan oranı yüzde 27,1 oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,5 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 27,3 olarak kaydedildi. 16-20 yaşındaki araçların ilan oranı yüzde 12,9 olurken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı bir önceki aya göre yüzde 1,3 puan artarak yüzde 16,2'ye yükseldi.

Motor hacmi 1201-1400 santimetreküp aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 30'a yükselerek bir önceki aya kıyasla yüzde 1 puanlık artış gösterdi. Bu segment, ilanlardaki en yüksek ikinci payı alırken, en yüksek pay ise yüzde 48 ile 1401-1600 santimetreküp motor hacmine sahip araçlara ait oldu. Diğer motor hacmi gruplarında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

LPG'Lİ ARAÇLARDA ARTIŞ

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların oranında düşüş gözlemlendi. Şubatta yüzde 49,7 ile en yüksek seviyeye çıkan dizel araç ilanları, martta yüzde 48,3'e gerileyerek yüzde 1,4 puanlık bir düşüş kaydetti. Buna karşılık benzinli araçların ilan oranı artarak yüzde 28,5'e yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçların oranları sabit kalırken, LPG'li araçlarda ise yüzde 0,8 puanlık artış görüldü.

Açıklamada görü​​​​​​​şlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, martta Ramazan Bayramı öncesi dönemi kapsayan zaman diliminde ikinci el araç piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Oğuzhan, döviz kurlarındaki artışla birlikte ilan fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim gözlemlediklerine dikkati çekerek, "Ancak fiyatlara enflasyon etkisiyle baktığımızda, şubata kıyasla reel anlamda bir gerilemeden söz etmek mümkün. Nisanda ise, bu hareketliliğin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.