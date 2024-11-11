Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün (11 Kasım) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını şu açıklamayla duyurdu:

Şirketimiz 11.11.2024 tarih ve 41 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır;

I. Şirketimiz'in 61.426.385,06 TL olan çıkarılmış sermayesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 938.573.614,94 TL artırılarak 61.426.385,06 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

II. Artırılan tutarın VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre;

i. 736.044.215,47 TL'si Hisse Senedi İhraç (emisyon) primleri hesabından,

ii. 202.529.399,47 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmasına

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise ;

i. 694.010.866,47 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından,

ii. 244.562.748,47 TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından karşılanmasına,



III. Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin %1527,96 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 938.573.614,94 TL nominal değerli yeni payların 29.600.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 908.973.614,94 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,

IV. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

V. İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.