Yerli araç kampanyası otomotivi nasıl etkiler?

Ekim 5, 2019 0 Yorum 63 Okunma
Yerli araç kampanyası otomotivi nasıl etkiler?

Dokuz aylık dönemde otomotiv pazarındaki daralma sürdü.

Ancak enflasyon ve faizlerdeki gerileme ile düşük faizli yerli araç kampanyası sektörde toparlanma meydana getirebilir.

Volkswagen’in fabrika yatırımının da sektöre canlılık getirebileceği kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap