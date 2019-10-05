Yerli araç kampanyası otomotivi nasıl etkiler?
Dokuz aylık dönemde otomotiv pazarındaki daralma sürdü.
Ancak enflasyon ve faizlerdeki gerileme ile düşük faizli yerli araç kampanyası sektörde toparlanma meydana getirebilir.
Volkswagen’in fabrika yatırımının da sektöre canlılık getirebileceği kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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