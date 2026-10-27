AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkanları gözetilerek ele alınacak.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik"

Ekonomi politikalarının temel amacının toplumun ve insanların refahını artırmak olduğunun altını çizen Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Bu 2027 yılı bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik. Bütçemizi hazırlarken emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçemizi hazırladık. Ve bu çerçevede bir miktar dikkat ederseniz açığımız arttı. Yani yüzde 3,1 bekliyorduk bu sene sonu itibariyle. Gelecek seneyi yüzde 3 buçuk olarak planladık. Bütçemiz içindeki bütün imkanları bu çerçevede değerlendireceğimizi ve yapabileceğimizin maksimumunu bu alanda yapmaya gayret edeceğimizi ifade etmek isterim. Bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil. Daha genel anlamda emeklilerimize dönük bir çalışma. Burada alternatifler üzerinde ilgili tüm kurumlarımızla teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz. Biliyorsunuz bu enflasyonla bağlantılı otomatik artışlar dışında mutlaka kanunla bu alanın düzenlenmesi gerekiyor. O çerçevede alternatiflerimizi bu dikkatle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dünkü beyanında vurguladığı üzere hakkaniyeti, adaleti gözeten bir yaklaşım içinde emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Imkanlarımızı bu yönde kullanacağız."

"Türkiye sosyal harcamalarını artırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"

Yılmaz, sosyal harcamaların yoksulluk arttığı için değil, sosyal devlet anlayışının güçlenmesi nedeniyle arttığını belirterek, "Bazı arkadaşlarımız yani yoksulluk arttığı için mi bunlar artıyor gibi şeyler söylediler. Tam tersine bir taraftan yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını artırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi. Valiliklerin periyodik yardımlarından 65 yaş üstü maaşlarına, engellilere sunulan hizmetlerden sosyal konutlara kadar birçok alanda desteklerimizi artırdık. Dolayısıyla yoksulluk arttığı için değil, sosyal devlet anlayışı güçlendiği için sosyal harcamalarımız arttı. Anayasamızda da sosyal bir devlet olduğumuz çok net bir şekilde vurgulanıyor. 25 senelik AK Parti iktidarında, dünyada sosyal devlet zayıflarken Türkiye'de sosyal devlet güçlendi" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bağlantısallığın yalnızca ulaşım yollarından ibaret olmadığını, enerji, dijital iletişim, bilgi ve ticaret alanlarında yeni koridorların oluştuğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti. Kalkınma Yolu, Zengezur ve Orta Koridor, Hicaz Demiryolu güzergâhı ve Karadeniz'de oluşturulacak yeni hatların hem ulusal hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, GAP, DAP, KOP ve DOKAP'a yönelik yatırımların devam edeceğini kaydetti.

"Atıl iş gücünün artıyor, burada da çok yönlü tedbirlerimiz var"

Atıl iş gücü meselesinin Orta Vadeli Program'da bir başlık olarak yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Bu işsizlik değil, işsizliğin uluslararası bir tanımı var. Biz de herkes nasıl ölçüyorsa öyle ölçüyoruz. Farklı bir kriterimiz yok. Atıl iş gücü artıyor. Burada da çok yönlü tedbirlerimiz var. Bana göre en önemli unsurlardan biri üretim kültürünü yeniden vurgulamamız. Yeni nesillere sosyal medyanın da desteğiyle oluşan kısa yoldan gelir elde etme veya hemen bir şeylere ulaşma duygusu yerine emek sarf ederek bir şeyler elde etmenin değerini çok daha güçlü bir şekilde vermeliyiz" dedi.