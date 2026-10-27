Mercedes-Benz kar beklentisini düşürdü: Çin baskısı ve maliyet artışı bilançoyu vurdu

Alman otomotiv grubu Mercedes-Benz, Çin pazarındaki sert talep düşüşü, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek maliyetler ve dördüncü çeyreğe sarkan ek yükler nedeniyle bu yılki kar beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Şirket, binek araç segmenti için daha önce yüzde 3 ila 5 olarak öngörülen düzeltilmiş faaliyet kar marjı hedefini yüzde 2 ila 3 seviyesine düşürdü. Yıllık karın ise 2025 yılındaki 5,8 milyar avroluk seviyede yatay kalması bekleniyor.

Çin pazarı stratejik bir soruna dönüşüyor

Azalan iç talep, elektrikli araç sübvansiyonlarının bitmesi ve yerel markaların rekabeti nedeniyle Çin, Alman üreticiler için bir krize dönüştü. Dokuz aylık dönemde Çin teslimatları yüzde 29 gerileyen Mercedes'in çekirdek binek araç satışları da üçüncü çeyrekte küresel bazda yüzde 8 azaldı.

Analistler, Mercedes ve BMW'nin Çin'e ve daralan içten yanmalı motor sektörüne olan bağımlılığının kırılganlığı artırdığını belirtiyor. Porsche Çin bağımlılığını azaltarak karını yükseltirken, BMW ve Volkswagen'in ardından Mercedes'in de hedeflerini düşürmesi, Alman otomotiv sektöründeki baskının genele yayıldığını tescilliyor.

Orta Doğu çatışmaları ve elektrikli araç dönüşümü bilançoyu baskılıyor. Dördüncü çeyrekteki yüksek malzeme maliyetlerinin önemli bir kısmı Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanırken, şirket aralık ayında üretim dışı personeli kapsayan yeni bir işten çıkarma programını devreye alacağını doğruladı.

Bilançoyu zorlayan diğer bir unsur ise üçüncü çeyrekte payı yüzde 25'e ulaşan elektrikli ve hibrit araçların üretim maliyetlerinin yüksek, kar marjlarının ise düşük olması oldu. Yönetim, marj eşitliğinin ancak 2030 yılında yakalanabileceğini öngörüyor. Açıklama sonrası Frankfurt Borsası'nda Mercedes-Benz hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek son bir ayın en sert düşüşünü yaşadı.