SOLOTÜRK Eskişehir semalarında: Cumhuriyet Bayramı öncesi nefes kesen prova

Eskişehir semaları, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün prova uçuşuna sahne oldu. Gösteri hazırlıkları kapsamında havalanan ekip, gerçekleştirdiği manevralarla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
1 SOLOTRÜK, 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapacak
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçtu.
2 Cep telefonlarıyla görüntülendi
Vatandaşlar, ekibin akrobatik hareketlerle yaptığı prova uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi.
3 Heyecan dolu anlar yaşattılar
Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
4 Gösteri uçuşu 29 Ekim Perşembe saat: 14:00'te
SOLOTÜRK, 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.