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SOLOTÜRK Eskişehir semalarında: Cumhuriyet Bayramı öncesi nefes kesen prova

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünde sergilediği manevralarla izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı.

SOLOTÜRK Eskişehir semalarında: Cumhuriyet Bayramı öncesi nefes kesen prova

Eskişehir semaları, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün prova uçuşuna sahne oldu. Gösteri hazırlıkları kapsamında havalanan ekip, gerçekleştirdiği manevralarla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

1 SOLOTRÜK, 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapacak

SOLOTRÜK, 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapacak

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçtu.

2 Cep telefonlarıyla görüntülendi

Cep telefonlarıyla görüntülendi

Vatandaşlar, ekibin akrobatik hareketlerle yaptığı prova uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi.

3 Heyecan dolu anlar yaşattılar

Heyecan dolu anlar yaşattılar

Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

4 Gösteri uçuşu 29 Ekim Perşembe saat: 14:00'te

Gösteri uçuşu 29 Ekim Perşembe saat: 14:00'te

SOLOTÜRK, 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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Anadolu Ajansı
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