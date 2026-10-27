7 kuşaktır aynı geleneği sürdürüyor: 200 yıllık ağaçlardan hasat yapıyor

Bu sezon rekolte açısından hem Manavgat hem de Antalya genelinde yüzü güldüren bir bolluk yaşandığını belirten Fettahoğlu, şöyle konuştu:

"Hatta zeytinde normal 'var senesi'nin biraz daha üzerinde bir bolluk yaşıyoruz, geçen sene normal bir 'yok senesi' idi. Zeytinde biliyorsunuz periyodisite dedikleri, bizim tabirimizde 'var yılı, yok yılı' söz konusudur.

İyi bir var senesinden sonra genelde kötü bir sene gelir, ağaç yorgunluğunu atar, sonra tekrar verime biner. Bu biraz bakımla düzeltilir. Yani o var-yok yılı arasındaki farkı iyi bakım teknikleriyle azaltmak mümkün. Bu sene de iyi bir sene bekliyoruz rekolte açısından."