Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 17 Aralık Salı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 7. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin,9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 530.809.844,030 TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 852.512.779,20 TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin 23.09.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 12.12.2024 tarihinde Kurul (SPK) tarafından onaylanmış olup Şirket Yönetim Kurulu olarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 17.12.2024 olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

