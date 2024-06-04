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Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilen son şirketlerden. Yiğit Akü'nün borsada işlem göreceği tarih de dün belli oldu.

04 Haziran 2024 | 02:24
Son Güncellenme: 04 Haziran 2024 | 02:28
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında toplamda 1.918.647 yatırımcıya pay dağıtıldı. Yiğit Akü payları 6 Haziran'dan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 75.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 06/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 34,68 TL baz fiyat, "YIGIT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
 

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Yiğit Akü Hisse Haberleri (YIGIT)
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