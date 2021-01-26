Talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşen Işık Plastik’te halka arz detayları açıklandı. Buna göre şirket 11,3 milyon hisseyi 16,10 TL’den halka arz etti. İlgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, halka arz sonrası elde edilecek geliri büyümenin finansmanı için kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Işık Plastik’in 11.286.293 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şirketin sermayesini temsil eden 51.802.638 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alındığı belirtildi.

Halka arz edilen 11.286.293 TL nominal değerli paylar 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 16,10 TL/pay baz fiyat, “ISKPL.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamada Işık Plastik’in talep toplama sürecinin 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla tamamlandığı belirtildi. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı.

Işık Plastik yatırımcı ilgisinden memnun

Işık Plastik’in talep toplama sürecinde gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, elde ettikleri geliri büyümenin finansmanı için kullanacaklarını ifade etti. Çeker, “Üretime başladığımız 2000 yılından bu yana, Türkiye plastik endüstriyel levha ve termoform gıda ambalajı sektörlerine yön vermekteyiz. Global pazarda da önemli bir yer edinmeyi başaran markamız, pazar payını her yıl artırıyor. Hali hazırda 280 çalışanımız ile üç vardiya olarak çalışan fabrikamızla hızla büyümeye devam ediyoruz. Işık Plastik olarak 2021’in ilk halka arzını gerçekleştiriyoruz. 401.153 yatırımcının katıldığı oldukça geniş bir tabana yayılan bir talep toplama dönemini geride bıraktık. Bu süreçte bize güvenen ve kurumumuza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Onlarla ihracatın ışık hızıyla büyüdüğü yerde buluşacağız” dedi.

Çeker, “Şirketimiz büyüme odaklı. Bu halka arzın önemli bir bölümünü de sermaye artırımı yoluyla yapmamızın nedeni, yatırımlara devam ederek büyümek ve küreselde sözü geçen bir oyuncu olmak. Bu anlamda kurumumuza gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Geleceğe dair atmayı planladığımız adımlarımızda bize destek olacak büyük bir aileye kavuştuk. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Işık Plastik ve Garanti BBVA Yatırım’ın kıymetli yöneticileri ile çalışanlarına, yönlendirmeleriyle destek veren Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul’a, iş ortaklarımız Akol Avukatlık Ortaklığı, EY (Ernst & Young) ve TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanacağız”

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına da değinen Çeker, “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız” dedi.

Hali hazırda Işık 1 isimli; 22,689 m2 arsa üzerinde 14,807 m2 kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni fabrika yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; “Bu yatırım ile birlikte mevcut 14.807 m2 kapalı alanımızı 11.871 m2 artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.