Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz 19.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 15.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında, 2.000.000.000-TL artırılarak 3.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

2) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 15.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farklarından) (bedelsiz) karşılanmak suretiyle %100 oranında, 2.000.000.000-TL artırılarak 4.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

3) Toplam artırılan 3.000.000.000-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların mevcut durumda 4.705.882,54-TL nominal değerli olan A Grubu nama yazılı imtiyazlı pay karşılığında 7.058.823,81 -TL nominal değerli A Grubu nama yazılı imtiyazlı pay, mevcut durumda 1.995.294.117,46 -TL nominal değerli olan B Grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay karşılığında 2.992.941.176,19 -TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte pay olarak çıkarılmasına

4) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,

5) Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına, satılamayan paylar olması durumunda Sn Egemen Döven tarafından payların satın alınmasına ilişkin verilen taahhüdün kabulüne,

7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

9) Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasın oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye onay verilmesi için 20.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.



