Avrupa’da birinciliği hedefliyor
Tekne sahipleri ile kiralamak isteyenleri bir araya getiren online tekne kiralama platformu Viravira, Avrupa’da site trafiği bazında ikinci sırada yer alıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Viravira, 2020’de birinci sıraya çıkmayı ve kayıtlı tekne sayısını 18 bine yükseltmeyi hedefliyor.
Viravira, tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyenleri bir araya getiren bir online tekne kiralama platformu.
Aylık tekil 50 bin ziyaretçisi olan Viravira’nın Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, ABD, İsveç ve Norveç gibi farklı ülkelerden kullanıcıları bulunuyor.
Viravira, ziyaretçi sayısıyla birlikte, Avrupa’daki rakipleri de dahil, site trafiği bazında ikinci sırada yer alıyor. Viravira, 2020 yılında birinci sıraya çıkmayı ve kayıtlı tekne sayısını 18 bine çıkarmayı hedefliyor.
Yatırım bankacılığı bünyesinde çalışırken ortağı Baran Yıldırım ile birlikte bir pazaryeri girişimi kurma hayali kuran Emre Küçüközkan, tekne kiralama sektörünün geleneksel yapısının ve atıl kapasitesinin güzel fırsatlar sunduğunu düşündü, iki ortak, yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda, tekne kiralama sektöründe yaşanan sorunları çözmek ve bu atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmak için, 2016 yılında Viravira’yı kurmaya karar verdiler.
Viravira’da kiralama sürecinde, önceki kullanıcıların yorumları, tekne sayfasında bulunan detaylı bilgiler ve ödeme kolaylığı ile birlikte müşterilere şeffaf bir tekne kiralama süreci sunuluyor.
Viravira ile charter firmaları pazarlama giderlerini düşürürken, tekne sahipleri ise daha önceden bağlantıları olmayan geniş bir talep havuzuna erişebiliyor.
Tekne sahipleri kullanıcı hesapları üzerinden verdikleri ilanlar ile teknelerinin tüm özelliklerini ve görsellerini yayınlayabiliyor, teknelerini kiralamak isteyen kişilere taksit imkanı sunabiliyor.
Gelen rezervasyon taleplerini kullanıcı hesapları üzerinde yönetebiliyorlar. Ayrıca, ücretsiz iptal süresi sonrası tahsil edilen ücret tekne sahibine iletiliyor.
Emre Küçüközkan, “Ayrıca tekne sahibinin tekneyi teslim etmemesi durumunda yapılmış olan ön ödemeyi kiracıya iade ediyoruz veya benzer özelliklere sahip bir tekne bulunmasına yardımcı oluyoruz” diyor.
YURTDIŞINDA ŞİRKET KURACAK
Emre Küçüközkan, 2019 yılının son çeyreğinden başlayarak yurtdışı operasyonlarına daha fazla ağırlık vereceklerini ifade ediyor.
Küçüközkan, “Amacımız orta vadede Akdeniz Çanağı’nın önde gelen bir oyuncusu olmak” diye konuşuyor, iki ortak, bu amaçla yurt-dışında da bir şirket kurmayı ve yurtdışı operasyonlarını oradan yönetmeyi planlıyor.
Ek olarak, Viravira, tekne sahiplerinin tüm rezervasyon süreçlerini izleyebildikleri ve ödemelerini tahsil edebildikleri Knot uygulamasını da globale taşımayı hedefliyor.
AVRUPA’DA İLK SIRAYA ÇIKACAĞIZ
“Dijital alanda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, site trafiğinde Avrupa’daki rakiplerimiz arasında ikinci sıraya yükseldik. Amacımız bu performansımızı devam ettirerek birinci sıraya yerleşmek.
Türkiye’de Deniz Ticaret Odası verilerine göre yılda 25 binin üzerinde tekne kiralaması gerçekleşiyor. Hedefimiz bu pazarın orta vadede yüzde 20’sine ulaşabilmek. Sistemimizdeki tekne sayısını 18 binler civarına çıkarmayı ve ciromuzu da bu oranda artırmayı hedefliyoruz.”
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