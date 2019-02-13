Dünya liginde ilk üçü hedefliyor
Coiny, dijital varlıkların alım-satımı, depolanması, yönetilmesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için ürünler üreten yenilikçi bir dijital para şirketi. Türk girişimi, dünyanın ilk üç dijital varlık platformundan biri olmayı hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
2018 yılının başında tüm zamanların rekorunu kıran dijital varlıklar yılın ortasından itibaren çok fazla düşüş yaşasa da dijital varlık almak isteyen kullanıcı sayısı sürekli artıyor. Coiny, dijital varlıkların alım-satımı, depolanması, yönetilmesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için ürünler üreten bir dijital para şirketi.
Dijital varlık cüzdanı olan Coiny Wallet ve dijital varlık ticaretinde çözüm sunan Coiny Pro, dijital varlık borsası ile yeni nesil bir ekonomi platformu olarak hizmet veriyor. Her şeyi mobil üzerinden yapan ilk ve tek uygulama olan Coiny, 2018’de kuruldu.
Coiny Wallet uygulaması ile kullanıcılar cep telefonlarından kayıt olup, hesabını doğrulayıp dijital varlıklarla işlem yapabiliyor. Coiny Kurucu Ortağı Ayberk Kuday, bu işe başlamadan önce uluslararası standartlarda dünyada bu işi yapan insanların sistemleri üzerine çalıştıklarını ve bir sistem dizayn ettiklerini söylüyor.
Kuday, “Benzer işi yapan firmalar sadece bir dijital varlık sunabiliyorlardı. Biz esnek bir grafik sunuyoruz. Kullanıcı ilgilendiği dijital varlığın hareketlerini net bir şekilde görebiliyor” diyor.
“GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇTİK”
Ayberk Kuday, dünyada pek çok banka ve finans kuruluşuna güvenlik konusunda danışmanlık hizmeti veren Invictus’un güvenlik testlerinden başarıyla geçtiklerini anlatıyor. Kuday, Coiny web uygulaması ile birlikte Google Authenticator entegrasyonunu da aktif hale getirdiklerini ifade ediyor.
Dünyadaki pek çok borsanın ilk tercihleri arasında yer alan Google Authenticator’un iki faktörlü doğrulama isteyen kullanıcıların en sık seçtiği uygulamalar arasında yer aldığına dikkat çeken Kuday, hedeflerini şöyle anlatıyor:
“Şu an sistemimizi aktif olarak kullanan binin üzerinde kullanıcımız var. Türkiye’de aktif olarak 100-150 bin kişinin işlem yaptığını biliyoruz. Birinci yılımızda 15 bin kullanıcı hedefliyoruz.
Dijital para birimlerinden birinin geleceğin para birimi olacağına inanıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise TL ile bunu aldırmak sattırmak veya muhafaza ettirmek, bu fonksiyonu kullanıcılarımıza sunmaya çalışıyoruz. Küresel çapta, dünyanın ilk üç dijital varlık platformundan biri olmak için bu yola çıktık.”
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