Her girişime 150 bin TL destek - Ekonomist

Her girişime 150 bin TL destek
Girişimcileri destekleyen Türk Telekom’un PİLOT programı için başvurular alınmaya başladı. PİLOT’a kabul edilen her ekibe 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlanacak.
BURCU TUVAY
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Bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildi. Türk Telekom’un yerli ve milli teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla işbirliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta sekizinci dönem başvuruları açıldı.
Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek.
PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanacak. Girişimler Türk Telekom ile işbirliği yapma imkanı yakalayacak.
Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı verilecek.
Bunların yanı sıra, ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak. PİLOT kapsamında odaklanılacak alanlar ise eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, blockchain, finans ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendi.
4 MİLYON TL DESTEK
PİLOT’a başvuran ekipler, işbirliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtti.
Karakullukçu, mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini de ifade etti.
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