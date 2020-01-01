HSBC Türkiye’de start up’lara destek
HSBC Türkiye, Türkonfed ve Hackquarters işbirliğiyle, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start up’lara yönelik bir girişimcilik programı başlatıyor. Programı tamamlayan start up’lara 125 bin TL destek sağlanacak.
BURCU TUVAY
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HSBC Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start up’lara yönelik bir girişimcilik programı başlatıyor.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Hackqu-arters işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Programı’, yalnızca Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik çalışmalar yapan start up’ların kabul edildiği bir program olma özelliği taşıyor.
Ocak ayında başlayacak program kapsamında, farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir men-tor ekibi yer alacak.
Mentorlar, işletme modeli, ürün geliştirme, pazarlama, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme, iletişim stratejileri, markalaşma, tasarım, patent, hukuk ve grafik tasarım gibi alanlarda programa katılmaya hak kazanan beş start up’ı altı ay boyunca destekleyecek.
Bu mentor ekibe ek olarak, programa gönüllü olarak destek veren HSBC çalışanları da uzmanlıklarına göre program boyunca start up’lara mentorluk ve rehberlik sağlayacak.
Start up’lar programdan mezun olduklarında prototiplendirme ve ürün lansmanı, global bir etki yaratma, ağ oluşturma, büyüme ve satış alanlarında çok kapsamlı bir eğitimden geçmiş olacaklar.
SON BAŞVURU 31 ARALIK
HSBC Türkiye Kurumsal İletişim Grup Başkanı Pınar Türker Fadıllıoğlu, sosyal fayda yaratan start up’ları destekleyeceklerini belirtiyor.
Fadıllıoğlu, program ile ilgili olarak, “Sosyal fayda yaratan girişimcileri destekleyeceğimiz ‘Sürdürülebilir Kalkınma Programı’ ile sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamanın yanı sıra global vizyonumuz doğrultusunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemeyi hedefliyoruz” diyor.
Programı tamamlayan start up’lara ayrıca toplamda 125 bin TL destek sağlanacak. Programa 31 Aralık 2019 tarihine kadar
https://sustainablegrowt-hprogram.com/ adresinden başvuru yapılabiliyor.
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