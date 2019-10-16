‘İyi İşler’ ile güçlenecekler
‘İyi İşler: Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’ kadınlara verdiği destekle işletmelerini büyütmelerini sağlıyor. Kadın girişimcilerin ürünleri Morhipo.com’daki İyi İşler Dükkan’da satışa çıkıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Proje, Boyner Grup ve KAGİDER işbirliğiyle hayata geçirildi. Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla kadın girişimcilere destek olmak için gerçekleştirilen ‘İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’na katılan işletme sahibi girişimci kadınların ürünleri bundan böyle modanın e-ticaretteki adresi Morhipo. com’da açılan İyi İşler Dükkan’da satışa çıkıyor.
İyi İşler Dükkan’da, tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve İyi İşler’e katılan 24 kadın işletmecinin binlerce ürünü yer alıyor.
Bu ürünler aylık olarak 40 milyondan fazla müşteriyi e-ticaret platformunda ağırlayan Mor-hipo.com’da özel ayrıcalıklarla satışa sunuluyor.
İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Ban-kası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan İyi İşler, dünya çapında pek çok ödüle layık görüldü.
Bugüne kadar 72 işletme sahibi kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak İyi İşler sertifikalarını aldı.
DOLAYLI DESTEK
Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıllardır Boyner Grup’un hem çalışma ilkelerinin hem de sosyal yatırımlarının odağında olduğunu belirtiyor.
Boyner, “İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek oluyoruz. İyi İşler üreten kadın girişimciler de Boyner Grup ve Morhipo.com’a büyük değer katıyor” diyor.
KAGİDER Başkanı Emine Erdem, İyi İşler ile sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen bine yakın kadına da dolaylı olarak destek sağladıklarını ifade ediyor.
Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Birikimimizi ve online kanalda yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları iyi işler ve iyi markalar üreten kadın girişimcilerle paylaşacağız” diye konuşuyor.
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