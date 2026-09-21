Edirne'nin acı biberi dudak parlatıcısı oldu! Kentin tescilli renginden de ruj ürettiler

Gökhan Çekver de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Edirne'yi hatırlatacak özgün ürünleri yanlarında götürmesini hedeflediklerini belirtti.

İlk tema olarak Karaağaç acı biberini seçtiklerini aktaran Çekver, "Biberin hazır kızartılmış halini satıyoruz. Ciğercilerde masaya geldiği haliyle hazırlıyoruz. Daha önce böyle bir ürün satılmamıştı. Biberi kızarttıktan sonra muhafaza etme kısmını çözmüş olduk. Yine biberden Himalaya tuzu ve zeytinyağlı versiyonunu hazırladık." diye konuştu.