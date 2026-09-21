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  • Edirne'nin acı biberi dudak parlatıcısı oldu! Kentin tescilli renginden de ruj ürettiler

Edirne'nin acı biberi dudak parlatıcısı oldu! Kentin tescilli renginden de ruj ürettiler

Edirne’nin simge değerleri kozmetik ürünlerine taşındı. Girişimci çift Gökhan ve Meltem İzel Çekver, Karaağaç acı biberini dudak parlatıcısına, kente özgü Edirne kırmızısını ise ruja dönüştürdü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Edirne'nin acı biberi dudak parlatıcısı oldu! Kentin tescilli renginden de ruj ürettiler

2024 yılında ortaya çıkan fikirlerini bir markaya dönüştüren çift, hazırladıkları ürünleri Edirne’deki festivallerde vatandaşlar ve turistlerle buluşturuyor.

1 Acı biberden kozmetik ürün ürettiler

Acı biberden kozmetik ürün ürettiler

Kent kültürünü ve gastronomik değerlerini farklı ürünlerle tanıtmayı amaçlayan çift, Karaağaç acı biberinden kozmetik ürünlerin yanı sıra kızartılmış biber, biberli tuz ve zeytinyağlı ürünler de üretti.

2 "Günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz"

"Günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz"

Meltem İzel Çekver, Edirne'nin tescilli rengi Edirne kırmızısını günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istediklerini söyledi.

3 "Rujla hayata geçirdik"

"Rujla hayata geçirdik"

Bu fikirden yola çıkarak likit mat ruj ürettiklerini belirten Çekver, "Edirne kırmızısından esinlendiğimiz, tescilli kırmızımızı hayata geçirdiğimiz rujumuz. Likit mat ruj olarak geçiyor ve kadifemsi bir yapısı var. Kırmızımızı günlük hayatımızda kullanmak istiyorduk, bunu rujla hayata geçirdik." dedi.

4 Dudak parlatıcısı dolgunluk etkisi sağlıyor

Dudak parlatıcısı dolgunluk etkisi sağlıyor

Karaağaç acı biberinden hazırladıkları lip glossun (dudak parlatıcısı) ise şeftali tonlarında ve ışıltılı olduğunu anlatan Çekver, ürünün dudaklarda hafif karıncalanma hissi oluşturarak dolgunluk etkisi sağladığını ifade etti.

5 "Olumlu geri dönüşler alıyoruz"

"Olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Ürünün günlük kullanıma uygun olduğunu ve olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Çekver, Edirne'nin sembollerini farklı ve esprili hediyelik ürünlere dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

6 "Daha önce böyle bir ürün satılmamıştı"

"Daha önce böyle bir ürün satılmamıştı"

Gökhan Çekver de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Edirne'yi hatırlatacak özgün ürünleri yanlarında götürmesini hedeflediklerini belirtti.

İlk tema olarak Karaağaç acı biberini seçtiklerini aktaran Çekver, "Biberin hazır kızartılmış halini satıyoruz. Ciğercilerde masaya geldiği haliyle hazırlıyoruz. Daha önce böyle bir ürün satılmamıştı. Biberi kızarttıktan sonra muhafaza etme kısmını çözmüş olduk. Yine biberden Himalaya tuzu ve zeytinyağlı versiyonunu hazırladık." diye konuştu.

7 Ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı

Ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı

Kozmetik ürün fikrinin eşine ait olduğunu anlatan Çekver, Sağlık Bakanlığı onaylı ürün yelpazesini genişleterek Edirne'nin diğer sembollerini de hediyelik ürünlere dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.
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