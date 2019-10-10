Mültecilerin sorununa çözüm bulacaklar
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ilişkin çözümler üzerinde çalışan start up’ları hızlandırmayı hedefleyen bir kamu-özel sektör ortaklığı olan SKA Etki Hızlandırıcı’nın Demo Günü 13 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşti.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan SKA Etki Hızlandırıcı’nın kurucu ortakları arasında Bill ve Melinda Gates Vakfı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Eczacıbaşı Holding ve Limak Holding yer alıyor.
Etkinlikte, Türkiye, Hollanda, ABD, Ürdün, Filistin, Hindistan, Kenya ve Ruanda’dan dokuz start up, üç ay süren hızlandırıcı programı boyunca geliştirdikleri ürünlerini, uluslararası etki yatırımcılarının yanı sıra potansiyel kamu ve özel sektör ortaklarından oluşan bir kitleye sundu.
Dört takım geçim kaynaklarına erişim ve dijital kimlik, beş takım ise taşınabilir su ve sanitasyon (arındırma) konularında mültecilere yönelik çözümlere odaklandı.
Dijital Kimlik kategorisinden Gravity.Earth-Sertifier- Mark Labs konsorsiyumu ve Taşınabilir Tuvalet ve Sanitasyon Sistemleri kategorisinden change:WATER LABS, New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu sırasında Türkiye ve UNDP tarafından 23 Eylül’de düzenlenecek yan etkinlikte, potansiyel küresel ortaklara sunum yapacak.
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