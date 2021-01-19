Sait İskender, ‘Sait Döner’ markasıyla franchising vermeye başladı. 2021’de öncelikle büyükşehirler olmak üzere sekiz ile 10 arasında şube açılması hedefleniyor. Yatırım maliyeti 250-350 bin TL arasında değişiyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Kasımpaşa şubesi ile 1978 yılında yiyecek içecek sektörüne adım atan Sait İskender, geride kalan 43 yılın ardından tescilli altı markası ve 30 ton kapasiteli et işleme tesisi ile yolculuğuna devam ediyor.

Sait İskender markasıyla İstinye, Laleli ve Kasımpaşa’da hizmet veren şirket, aynı zamanda Sait Döner markasıyla da franchising vermeye başladı.

Döner konseptine hızla artan franchise talepleri ile çok yakında Türkiye’nin büyük şehirlerinde olmayı hedeflediklerini söyleyen şirketin yönetim kurulu üyesi ve marka sahibi Eren Karabağlı, “‘Türkiye’nin En Lezzetli Döneri‘ sloganımızla tüm Türkiye’de hizmet vermek için adım adım ilerliyoruz. Menümüz, İskender ve döner ürünlerinden oluşuyor” diyor.

ROYALTY ALINMIYOR

2021 yılında öncelikle büyükşehirler olmak üzere sekiz ile 10 arasında şube açılması hedefleniyor. 50 bin TL franchise giriş bedelinin alındığı bu iş modelinde, toplam yatırım maliyeti şubeye göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 250 bin ile 350 bin TL arasında olarak ifade ediliyor.

Yaya trafiği yoğun olan cadde ve AVM’ler hedefleniyor. İş dünyasının yoğun olduğu bölgeler tercih ediliyor. Minimum 50 metrekare şube büyüklüğü isteniyor. Yatırımcıdan royalty bedeli alınmıyor.

Eren Karabağlı, “Günlük 50 kilogram satış yapan bir şube için aylık ciro hedefimiz 150 bin TL. Kâr marjımız ortalama yüzde 20’lerde” diye konuşuyor.

ANAHTAR TESLİM MODELİ

Şubenin anahtar teslim modeliyle franchise adayına, tüm et ürünlerinin temini, lokasyon bazlı pazarlama, sosyal medya desteği, personel eğitimleri ve tüm operasyonel süreçte destek sunuluyor.

Usta ve personel eğitimi veriliyor. Denetim merkezden yapılıyor. Yazılım sistemi sayesinde anlık ciro takibi yapılabiliyor. Şubenin başında durabilecek ve işine sahip çıkacak girişimciler tercih ediliyor.

30 ton et işleme kapasitesine sahip tesislerinde 16 şehre hazır döner ve köfte ürün gruplarını tedarik ettiklerini ifade eden Karabağlı, şöyle devam ediyor: “Etlerimiz modern entegre tesislerimizde, veteriner hekim denetiminde, helal kesim yapılarak, soğuk zincir kırılmadan et işleme tesisimize ulaştırılıyor.

+12 derece ortamda parçalanıp işlenen etler marine edildikten sonra üç günlük dinlenmeye alınıyor.

Üç günlük dinlenme süresi sonrası döner ve kebaplar satışa hazır hale getirildikten sonra paketlenerek muhafaza dolabına alınarak günübirlik müşteriye ve şubelere ulaştırılıyor.”

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Yaya trafiği yoğun olan cadde ve AVM’ler hedefleniyor.

İlk sermaye: 50 bin TL franchise giriş bedelinin alındığı bu iş modelinde, toplam yatırım maliyeti şubeye göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 250 bin ile 350 bin TL arası olarak ifade ediliyor.

Ciro hedefi: Günlük 50 kilogram satış yapan bir şube için aylık ciro hedefi 150 bin TL.

Kâr marjı: Yüzde 20.

Bayilerde aranan özellikler: Şubenin başında durabilecek ve işine sahip çıkacak girişimciler tercih ediliyor.

Başvuru için: franchise@saitdoner.com ya da 0537 443 22 07