Türkiye’nin ilk kadın girişimcilik endeksi
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk Tuborg’un katkılarıyla yapılan bir araştırma sonucunda hazırlanan ‘Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi’ açıklandı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Kadın girişimcilerin en fazla ihtiyaç duydukları konu finansal destek olarak gözüküyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk Tuborg, ‘Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması’ araştırması yaptırdı.
Bu araştırmanın sonuçları, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısı erkek girişimcilerin yarısından az olsa da, kadınların daha iddialı olduğunu gösteriyor.
Araştırma kapsamında ağırlıklı olarak KAGİDER üyesi olan 438 kadın girişimci ile görüşüldü. Kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin yüzde 57’si 1-5 çalışanlı şirket statüsünde.
Kadın girişimcilerin kurdukları şirkete yüzde 75 oranında sahip olduğu görülüyor ve kurulan her üç şirketten biri hem Türkiye’de hem de yurtdışında faaliyet gösteriyor.
Kadın girişimcilerin kurdukları şirkete odaklanıp çoğu zaman başka bir işte çalışmadıkları, şirketin kuruluş aşamasında en çok aileden borç aldıkları, yakın geçmişte en fazla Türkiye’deki özel şirketler ile işbirliği yaptıkları görülüyor.
CESARET VE GÜÇLÜ OLMA
Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu girişimcilik hikayelerinin temelinde ilgili dönemde bir fırsat görmenin ve değerlendirmenin yer aldığı ifadesine katılıyor.
Girişimcilik algısı metropollerdeki kadın girişimciler için daha çok cesaretken, metropol dışı illerde ise güçlü olmak, diğer bir deyişle tüm zorluklara göğüs germek olarak yorumlanıyor.
Kadın girişimcilerin eşleri ve ailelerinden sonra en büyük destekçileri, kendileri gibi iş kurmuş olan diğer kadın girişimci arkadaşları.
Ancak, daha fazla kurum ile işbirliği kurmaları ve iletişim ağlarından yararlanmaları gelecekteki ihtiyaçları açısından önem arz ediyor.
Kadın girişimciler yurtdışına açılmak istiyor ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri umut vaat ediyor.
Kadın girişimcilerin en fazla ihtiyaç duydukları konu finansal destek olarak gözüküyor. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi de gösteriyor ki, kadınlar düşlerini gerçeğe dönüştürecek potansiyele sahip” diyor.
Türk Tuborg CEO’su Damla Birol ise, “Kadınların başarıya giden yolları pek çok engelle dolu ve istihdama katılımda oranımız hala yüzde 34 civarında. Ülkemizde kadın girişimci sayısını arttırmak için biz de payımıza düşeni yapmaya hazırız” diye konuşuyor.
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